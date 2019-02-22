Прямой эфир

Ассанжу выдали новый австралийский паспорт

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jay Shaw Baker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдали новый австралийский паспорт, пишет The Sydney Morning Herald.

Из посольства — за решетку: Джулиан Ассанж рискует потерять убежище
Новое правительство Эквадора намерено отказать в защите основателю WikiLeaks

В министерстве иностранных дел Австралии подтвердили изданию, что документ был выдан журналисту еще в сентябре прошлого года. «У мистера Ассанжа есть австралийский паспорт», — приводит издание слова помощника секретаря консульского и кризисного управления Эндрю Тодда.

Срок действия предыдущего документа основателя Wikileaks истек несколько лет назад. Новый паспорт, отмечает газета, позволяет журналисту вернуться в Австралию, где он родился.

Адвокат основателя Wikileaks Грег Барнс заявил, что теперь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и его правительство должны занять активную позицию в разрешении дела Ассанжа.

Журналист безвыездно находится в посольстве Эквадора в Великобритании с 2012 года. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В декабре прошлого года в ООН призвали власти Соединенного Королевства позволить журналисту покидать здание посольства. Дело в том, что местная полиция настаивает на аресте Ассанжа, обвиняемого британской стороной в нарушении условий освобождения под залог. Ему грозит два года лишения свободы.

В январе 2019 года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, добровольная сдача властям Великобритании является наиболее предпочтительным вариантом основателя WikiLeaks.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение
Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017