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Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство

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Фото: Global Look Press/Joel Goodman
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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.

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Как заявил президент Эквадора Ленин Морено, правительство Великобритании прислало сообщение, в котором говорится, что конституция страны запрещает экстрадицию человека туда, где его жизни угрожает опасность.

Морено заявил, что южноамериканская страна просила Великобританию предоставить гарантии того, что Ассанж не будет передан стране, в которой действует смертная казнь. Сообщение было получено в рамках переговоров Кито и Лондона.

Таким образом, указал Морено, «проложен путь для того, чтобы Ассанж мог выйти из здания посольства на свободу». Однако, поскольку журналист не явился в британский суд ранее, ему придется отбыть недолгий тюремный срок.

При этом, по информации агентства Reuters, глава государства признал, что негативно относится к пребыванию основателя WikiLeaks в посольстве.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора обсуждал с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, как выдать Ассанжа США.

В этой связи WikiLeaks собирается подать в суд на газету The Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом. В публикации британской газеты утверждалось, что Манафорт трижды тайно навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж находится в посольстве с 2012 года. Журналист опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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