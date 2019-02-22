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Мамаев обрадовался переводу из двухместной камеры в десятиместную

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист Павел Мамаев, арестованный за хулиганство, доволен переводом из двухместной камеры в десятиместную и не хочет обратно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, посетившая его в СИЗО.

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Арестованные выходят на прогулки покамерно, рассказала Потяева агентству городских новостей «Москва». Таким образом, у Мамаева появилась возможность проводить коллективную тренировку.

«И сейчас там уже тренируется целая команда», — отметила омбудсмен.

14 февраля Мамаев принял участие в товарищеском матче в СИЗО. В игре, закончившейся со счетом 8:7, участвовали подозреваемые и надзиратели. Арестованный вместе с Мамаевым форвард «Зенита» Александр Кокорин не смог выйти на поле из-за последствий травмы колена.

В начале октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

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