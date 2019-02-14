Прямой эфир

Мамаев забил семь голов в матче в Бутырке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский футболист Павел Мамаев забил семь голов в матче в СИЗО «Бутырка». В игре участвовали подозреваемые и надзиратели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отфутболили: Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста еще на два месяца
На решение суда один из арестованных ответил: «На всё воля Божья»

Игра прошла 14 февраля в формате двух таймов по 20 минут. Мамаев сыграл и за команду «А» (оранжевые), и за «Б» (зеленые). Победу одержали первые со счетом 8:7.

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин принять участие в матче не смог из-за последствий разрыва крестообразных связок правого колена. 6 февраля его адвокат сообщил, что футболисту грозит операция, если его не выпустят из СИЗО.

В начале октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита Мамаева обжаловала продление ареста
Аршавин высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017