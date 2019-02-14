Мамаев забил семь голов в матче в Бутырке

Российский футболист Павел Мамаев забил семь голов в матче в СИЗО «Бутырка». В игре участвовали подозреваемые и надзиратели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Игра прошла 14 февраля в формате двух таймов по 20 минут. Мамаев сыграл и за команду «А» (оранжевые), и за «Б» (зеленые). Победу одержали первые со счетом 8:7.

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин принять участие в матче не смог из-за последствий разрыва крестообразных связок правого колена. 6 февраля его адвокат сообщил, что футболисту грозит операция, если его не выпустят из СИЗО.

В начале октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.