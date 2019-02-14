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Мамаев сыграл в футбол с надзирателями Бутырки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которого подозревают в нанесении побоев и хулиганстве, сыграл в футбол против команды надзирателей в московском СИЗО «Бутырка». Кадры с матча в четверг, 14 февраля, публикует телеканал РЕН ТВ.

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По данным журналистов, матч еще не закончился. Игра проходит в формате двух таймов по 20 минут. В ней участвуют подозреваемые и надзиратели Бутырки.

13 февраля сообщалось, что Мамаев сможет сыграть только со своими сокамерниками, поскольку с остальными подозреваемыми он не может видеться по правилам изолятора.

В среду, 6 февраля, Мамаеву и форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля. Они отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

В начале октября форвард Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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