Мамаеву не разрешат посмотреть в СИЗО матч «Краснодара» в Лиге Европы

Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не удастся полностью посмотреть матч своей команды по телевизору. По информации «Известий», футболист, находящийся под следствием и содержащийся под стражей в СИЗО, сможет увидеть только первый тайм игры с немецким «Байером» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Вторая половина встречи начнется уже после 22:00 мск, когда, согласно правилам внутреннего распорядка, у заключенных отбой. Об этом изданию рассказали в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Отбой у нас строго в 22:00, и в данном случае никаких исключений ни для кого быть не может, поэтому посмотреть игру полностью у Павла не получится. Однако никто не против, чтобы он ее посмотрел на следующий день в повторе», — сказал «Известиям» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Правозащитница Ева Меркачева попыталась помочь Мамаеву в этой ситуации и лично обратилась к Максименко с просьбой разрешить футболисту посмотреть матч своей команды целиком в честь праздника. Однако, заместитель директора ФСИН оказался непреклонен.

«Если мы разрешим Мамаеву посмотреть этот матч, то завтра у нас появится, к примеру, болельщик «Динамо», которому тоже захочется посмотреть игру своей любимой команды после отбоя. Тот же Александр Кокорин переживает за «Зенит», но правила для всех одни, и дисциплина должна сохранятся. Мы делали исключения такого рода для заключенных только во время матчей чемпионата мира-2018 — вот тогда был настоящий праздник», — ответил Максименко.

ФК «Краснодар» 14 февраля проведет свой первый официальный матч в 2019 году. «Горожане» стартуют в плей-офф Лиги Европы. В рамках 1/16 финала им предстоит сыграть с немецким «Байером». Первая игра состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 20:55 мск.

8 октября Мамаев, а также футболист «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Спортсменам предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Футболистам грозит до двух лет лишения свободы. В предыдущий раз их арест был продлен до 8 февраля.