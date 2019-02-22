СМИ рассказали о «сложных схемах» иранских компаний для обхода санкций США

Газета Financial Times рассказала о маневрах и «сложных схемах» иранских компаний для обхода санкций США. Об этом 21 февраля сообщили «Ведомости».

По словам президента Торговой палаты Ирана Голама-Хоссейна Шафея, экономические ограничения создали много проблем для бизнеса, однако не смогли полностью парализовать его работу.

Как отмечает издание, иранские компании придумывают разные способы обхода санкций. К примеру, это могут быть офисы или представительства в третьих странах, взаимообмен продукцией или использование возможности расплатиться алмазами, которые под санкции не попадают.

Как рассказал изданию один из предпринимателей, для ведения своего бизнеса он разработал схему торговли с зарубежными контрагентами через посредников. Однако из-за этого его транспортные расходы увеличились почти на четверть. Другие бизнесмены признались, что часто прибегают к услугам турецких банков для перевода денег.

При этом все единогласно отмечают, что обходить санкции становится всё сложнее, поскольку многие компании, сотрудничающие с Ираном, не готовы торговать напрямую. Однако европейский бизнес не хочет терять рынок Ирана, поэтому они также прибегают к различным ухищрениям. Например, итальянская компания Gianluca, специализирующаяся на оборудовании для лесозаготовки, поставляет в Иран часть деталей в багаже своих сотрудников.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

В январе текущего года США в очередной раз расширили ограничительные меры против Ирана. 4 февраля санкции в отношении двух граждан республики и одной иранской компании ввел Европейский союз. 13 февраля США расширили ограничительные меры против Ирана, внеся в секционный список еще две организации и девять физических лиц.