Лавров заявил о заражении ЕС бациллой вседозволенности США

Европейский союз заразился бациллой вседозволенности США, позволяя себе в одностороннем порядке вводить санкции. Об этом 21 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Министр добавил, что точечно выверить односторонние санкции невозможно, в любом случае пострадает народ страны, в отношении которой применили ограничительные меры, передает ТАСС. По его мнению, от таких санкций необходимо отказываться.

«США абсолютно бесцеремонно применяют свое законодательство экстерриториально. То в парижском банке обнаружили нарушения американского законодательства, хотя этот банк ничего не нарушал с точки зрения французского и европейского законодательства и обслуживал операции с Ираном. Потом было что-то похожее с германской компанией. Они вводят свои правила, но у нас это бы назвали понятиями: работают не по принципам ВТО, а по своим понятия», — подчеркнул Лавров.

28 января стало известно, что американские власти официально обвинили китайскую компанию Huawei и ее дочерние предприятия в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения выдвинуты также против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря прошлого года была арестована в канадском Ванкувере по запросу США. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.