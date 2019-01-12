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Топ-менеджер канадского офиса Huawei покинул компанию

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Вице-президент по корпоративным отношениям филиала китайской компании Huawei в Канаде Скотт Брэдли принял решение об увольнении. Об этом 11 января сообщает издание The Globe and Mail.

«Мы безмерно благодарны за его вклад в Huawei Canada за прошедшие семь с половиной лет, и я лично хочу воспользоваться этой возможностью поблагодарить его за самоотдачу и ценную поддержку, которую он оказал мне за то время, что мы вместе работали», — сказал президент канадского представительства компании Эрик Ли.

Китай со всемирными корпорациями сконцентрировался на собственных потребителях
Правительство Китая сосредоточилось на росте внутреннего потребления — за последние пять лет в структуре бюджета его доля выросла с 54,9 до 58,8%.

Он добавил, что компания может вернуться к услугам Брэдли в качестве консультанта, если это потребуется в будущем.

14 августа 2018 года стало известно, что новый оборонный бюджет США на следующий финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение американскими госучреждениями оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

Американские власти полагают, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР, а на их продукции могут устанавливаться программы для слежки за пользователями устройств. В свою очередь, китайские производители неоднократно отрицали подобные обвинения в свой адрес.

1 декабря в канадском Ванкувере была задержана финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Женщину обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время Вашингтон добивается ее экстрадиции.

10 января американские власти запретили экспорт некоторых технологий дочернего предприятия китайской компании Huawei, которая расположена в штате Калифорния.

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