Сотрудник Huawei арестован в Польше по обвинению в шпионаже

Польская полиция задержала в Варшаве высокопоставленного сотрудника компании Huawei по обвинению в шпионаже. Вместе с ним под стражу взят также гражданин республики, пишет Business Day.

Имена мужчин, как и другие детали произошедшего, пока не уточняются. Известно лишь, что несколько дней назад спецслужбы провели обыски в офисах Huawei и телекоммуникационного провайдера Orange Polska, изъяв по итогам проверки некоторые документы компаний и данные в электронном виде.

Пекин уже отреагировал на эту новость. В министерстве иностранных дел Китая выразили обеспокоенность произошедшем и призвали Польшу защищать законные права гражданина КНР. Официальных заявлений со стороны Варшавы пока не поступало.

В начале декабря прошлого года в канадском Ванкувере была задержана финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Женщину обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время Вашингтон добивается ее экстрадиции.

До этого инцидента стало известно, что новый оборонный бюджет США на следующий финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение американскими госучреждениями оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

Соединенные Штаты полагают, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР, а на их продукции могут устанавливаться программы для слежки за пользователями устройств. В свою очередь, китайские производители неоднократно отрицали подобные обвинения в свой адрес.