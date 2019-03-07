По прозвищу «Суперкрокодил»: армия начала модернизацию вертолетов

В российской армии стартует масштабная программа модернизации вертолетов Ми-35М. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, обновленные машины получат индекс Ми-35МВ. На них установят новые броню, двигатели и дальнобойную оптику, которая позволит на расстоянии в несколько километров в любое время суток и в любую погоду находить и уничтожать цели. Вертолеты также получат систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. Работы по обновлению парка винтокрылых машин начались после изучения опыта использования Ми-35М в Сирии, где подтвердили свои высокие летные и боевые качества.

Принципиальное решение о модернизации Ми-35М уже принято, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. В настоящий момент готовится техническое задание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. После модернизации вертолеты серьезно повысят свою боевую эффективность — в армии доработанная машина уже получила прозвище «Суперкрокодил».

Вертолеты Ми-35М, созданные в середине нулевых годов, Минобороны начало массово закупать после военного конфликта с Грузией. Армии срочно требовался современный ударный вертолет, так как машины нового поколения — Ми-28 и Ка-52 — массово еще не производились промышленностью.

К слову, до начала операции в Сирии вертолеты Ми-35М собирались постепенно вывести из состава вооруженных сил. Однако боевой опыт показал, что эта машина по-прежнему является одним из лучших российских вертолетов и отказываться от нее нецелесообразно.

На модернизированный Ми-35МВ установят уникальную обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств «Президент-С» и новый радар. Также он получит новые двигатели и бронирование. Обновленное оборудование превратит вертолет в современную летающую боевую машину десанта.

Система ОПС-24Н1 обеспечит летчиков круговым обзором. Она объединяет четыре стабилизированные оптико-электронные станции наблюдения: две из них установлены на крыльях, одна — на несущей балке хвостового винта, а еще одна — в носовой части вертолета. Полученное с них изображение выводится на дисплеи в кабине пилотов.

Эта аппаратура позволит обнаруживать и распознавать цели на расстоянии в несколько километров при любой погоде и в любое время суток, а также при сильном задымлении, что особо актуально на поле боя. Эти возможности обеспечивает уникальная камера коротковолнового инфракрасного диапазона спектра (SWIR) с фотоприемным модулем, способным преобразовывать невидимый человеческому глазу диапазон сверхкоротких волн.

Бортовой комплекс обороны «Президент-С» обеспечивает защиту от зенитных управляемых ракет и ракет «воздух–воздух», оснащенных радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения. «Президент-С» в режиме реального времени сообщит экипажу о радиолокационном или лазерном облучении борта, а при необходимости активирует работу приборов оптико-электронных помех или тепловые ловушки.

Вооружен вертолет подвижной двуствольной артиллерийской установкой ГШ-23Л калибра 23 мм, неуправляемыми ракетами и противотанковыми управляемыми ракетами типа «Штурм». Он также может доставить к месту боя до семи бойцов.

Многоцелевые ударные машины такого уровня необходимы для огневой поддержки Сухопутных войск на поле боя, выполнения специальных и поисковых задач, пояснил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

— В Сирии выяснилось, что выживаемость и эффективность вертолета во многом зависят от того, как далеко «видят» пилоты, — рассказал он. — Есть еще одна тенденция — всё чаще вертолеты используют в ночных операциях. Не должны они простаивать и при плохой погоде. Поэтому сейчас улучшения направлены на то, чтобы вертолеты могли действовать в любых условиях.

При необходимости машины могут быть оперативно переброшены на тысячи километров военно-транспортной авиацией: Ми-35ВМ может перевозить самолет Ил-76. Собрать и подготовить их к боевому применению можно в течение дня.