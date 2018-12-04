«Болван» с пропеллером: на боевые вертолеты подвесят фугасы

Минобороны пересмотрело систему вооружения боевых вертолетов. Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» получат «болваны» — так в авиации называют неуправляемые тяжелые фугасные бомбы (ФАБ). Долгое время считалось, что они вообще не совместимы с этими вертолетами, которые в основном применяют управляемые и неуправляемые ракеты. Обучать пилотов бомбометанию начнут в Сызрани. Предполагается, что в определенных условиях вертолеты будут использоваться вместо самолетов фронтовой авиации, это снизит эксплуатационные затраты.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в ближайшие два года для применения авиабомб будут модернизированы 22 вертолета. Эти боевые машины поступят в Сызрань — в филиал военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Здесь летчиков будут обучать бомбометанию. Решение об установке тяжелых ФАБ было принято по итогам боевого применения армейской авиации в Сирии.

Модернизированные вертолеты получат специальный балочный держатель, которым обычно оборудуются истребители Су-30, Су-35 и МиГ-29. Эта подвесная система предназначена для транспортировки и принудительного сбрасывания мощных авиабомб различных модификаций — до ФАБ-500 включительно. Кроме того, штатная система прицеливания вертолета будет доработана. В вычислитель загрузят данные, которые будут учитывать скорость полета вертолетов, расстояние до земли и погодные условия. Такая модернизация позволит производить штурмовку с точностью, близкой к управляемому оружию.

ФАБ-500 — одна из самых массовых отечественных авиабомб, которая до сих пор находится на вооружении ВВС многих стран мира. Это основной боеприпас, применяемый в Сирии. Авиабомба сбрасывается с высоты от 200 м до 10 тыс. м. Масса ФАБ-500 составляет 540 кг, взрывчатое вещество — 300 кг в тротиловом эквиваленте. Фугас предназначен для уничтожения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкоуязвимой и легкобронированной техники и военно-полевых сооружений.

В определенных условиях вертолеты можно использовать как легкий бомбардировщик, при этом затраты на вылет будут значительно ниже, чем у фронтовой авиации, рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

— Бомбометание с вертолетов особенно эффективно для проведения локальных операций против террористов — как, например, в Сирии, — рассказал Антон Лавров. — У боевых ударных вертолетов, например, у Ми-28, на вооружении стоит современная навигационно-прицельная система, которая позволяет проводить навигационное бомбардирование. В прицеливании активно участвует бортовой компьютер, который обеспечивает выход в заданную точку по спутниковым координатам. Сбрасывать ФАБ можно будет не только с зависания. Вертолеты станут бомбить, как самолеты, разогнавшись и выполнив кабрирование. В будущем вертолеты также смогут применять управляемые бомбы.

В начале войны в Афганистане вертолетчики активно применяли авиационные бомбы. Их использовали в основном для уничтожения хорошо защищенных целей. Для поражения огневой точки в горах или отдельного дома требовалось шесть Ми-8 с четырьмя осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 или четверка вертолетов с двумя ФАБ-500. Такая низкая эффективность объяснялась тем, что у вертолетчиков были сильные ограничения по высоте, несоблюдение которых грозило поражением осколками собственных бомб. В итоге машинам приходилось подниматься на высоту до 900 м. Для сравнения, при стрельбе неуправляемыми артиллерийскими ракетами безопасной считалась высота порядка 50–75 м.

Кроме того, бомбы в Афганистане использовали обычно с установкой взрывателей на замедление, что позволяло уйти на безопасное расстояние от места удара. Все эти меры приводили к значительному снижению эффективности бомбометания.

В Афганистане также не было необходимых специальных прицелов. Вертолетчики использовали доработанный самолетный бомбовый прицел времен Великой Отечественной войны — ОПБ-1P. Устройство представляло собой перископическую трубу с визиром, устанавливавшуюся рядом с креслом штурмана. Летчики жаловались на неудобство в работе и невысокую точность прицеливания. Бомбить можно было, только когда вертолет зависал в горизонтальном положении, при этом становясь хорошей мишенью для средств ПВО противника.