Милонов заступился за россиян с талией больше 90 см

Россиян нельзя винить в том, что они толстые и в том, что у них талия больше 90 см. Причина кроется в том, что в магазинах продаются ядовитые и опасные для здоровья продукты. Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу о штрафах за широкую талию.

«В магазине продаются опасные для здоровья продукты… Пора признать, что большинство продуктов в наших магазинах ядовитые, что они приводят к вырождению страны, к заболеваниям, и употребление их в пищу напрямую связано с этим заболеваниями, опасными для жизни», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

По мнению Милонова, Минпромторг и Минздрав должны заниматься не штрафами, а вопросом опасной еды, сообщает НСН.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила бороться с ожирением в России по примеру Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 см. Граждан с большим обхватом талии отправляют к диетологу, а работодателю выписывают большие штрафы за «неформатных» сотрудников.

18 февраля глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в ведомстве обсудят идею измерения охвата талии в качестве способа профилактики производственного здоровья.