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Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. Об этом в среду, 20 февраля сообщила украинская государственная служба статистики.

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По данным ведомства, в настоящее время смертность на Украине превышает рождаемость: на 100 умерших приходится всего 57 родившихся.

«Численность населения на Украине по оценке на 1 января 2019 года составляла 42,153 млн человек. В течение 2018 года численность населения уменьшилась на 233,2 тыс.», — приводит сообщение Госстата «РИА Новости».

Ранее в среду депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев отметил огромный отток населения страны. По его словам, если с Украины уедет еще 1–2 млн человек, это станет точкой невозврата, и страна ощутит серьезные последствия.

В начале февраля в раде заявили, что за пять лет Украину покинули около 10 млн человек.

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