Прямой эфир

Семью с детьми сняли с рейса Самара–Гоа из-за пьяного дебоша

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вылет самолета, направлявшегося из Самары в Индию, был отложен на три часа из-за буйного поведения нетрезвых пассажиров с детьми. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах организации воздушного движения.

Инцидент произошел 19 февраля в аэропорту Курумоч на борту Boeing авиакомпании Azur Air, направлявшегося на Гоа. При выруливании на предварительный старт командир лайнера сообщил диспетчерам, что на борту самолета устроили дебош нетрезвые пассажиры. В интересах безопасности остальных пассажиров командир отказался взлетать и осуществлять длительный перелет в таких условиях.

К самолету прибыли сотрудники транспортной полиции и сняли с рейса молодую женщину и семейную пару с двумя детьми. Все взрослые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Вылет самолета был задержан из-за того, что искали багаж снятых с рейса пассажиров.

Как пишет сайт kp.ru, ущерб для не попавшего на Гоа семейства составил больше 100 тыс. рублей.

13 февраля сообщалось, что пьяный американец устроил дебош в аэропорту Шереметьево после отказа в полете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал избившего стюардессу авиадебошира
СК возбудил дело в отношении авиадебошира рейса Петербург-Анталья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017