Семью с детьми сняли с рейса Самара–Гоа из-за пьяного дебоша

Вылет самолета, направлявшегося из Самары в Индию, был отложен на три часа из-за буйного поведения нетрезвых пассажиров с детьми. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах организации воздушного движения.

Инцидент произошел 19 февраля в аэропорту Курумоч на борту Boeing авиакомпании Azur Air, направлявшегося на Гоа. При выруливании на предварительный старт командир лайнера сообщил диспетчерам, что на борту самолета устроили дебош нетрезвые пассажиры. В интересах безопасности остальных пассажиров командир отказался взлетать и осуществлять длительный перелет в таких условиях.

К самолету прибыли сотрудники транспортной полиции и сняли с рейса молодую женщину и семейную пару с двумя детьми. Все взрослые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Вылет самолета был задержан из-за того, что искали багаж снятых с рейса пассажиров.

Как пишет сайт kp.ru, ущерб для не попавшего на Гоа семейства составил больше 100 тыс. рублей.

13 февраля сообщалось, что пьяный американец устроил дебош в аэропорту Шереметьево после отказа в полете.