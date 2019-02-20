Митинг против антисемитизма собрал в Париже около 20 тыс. человек

Акция против роста антисемитских настроений во Франции собрала во вторник, 19 февраля, на парижской площади Республики около 20 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Мы будем работать над законами, которые позволят нам принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершает антисемитские действия», — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, принявший участие в акции.

В прошлом году во Франции зафиксировали 541 случай проявления антисемитизма, и это на 74% больше, чем в 2017 году.

17 февраля прокуратура Парижа начала расследование в связи с антисемитскими оскорблениями со стороны протестного движения «желтых жилетов» в адрес французского философа, академика и писателя Алена Финкелькраута.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище во Франции.