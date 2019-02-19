Рекордное количество растений высадят в Омске

На территории Омска весной появится рекордное количество зеленых насаждений. Город украсят 2,5 тыс. деревьев и порядка 16 тыс. кустарников.

Наибольшее количество насаждений появится на Иртышской набережной. Там планируется высадить 745 деревьев и около 10 тыс. кустарников. Об этом сообщает ИА «Город55».

Новый сквер будет разбит возле аэропорта на пересечении улиц Транссибирской и 12 декабря. Кроме того, запланирована высадка растений на улицах Заозерной, Конева, 70 лет Октября и еще возле 30 объектов.

При озеленении управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска намерено использовать местные растения из лесхозов и частных питомников. В основном это березы, сосны, черемухи, дубы, сирень, барбарис.