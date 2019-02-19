Омскую выставку «Флора» посвятили театру

В Омске началась подготовка выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», темой которой в этом году станет театр. Экспозиции появятся не только в Выставочном и Воскресенском скверах, но и возле всех театров.

Уже поступили первые заявки от компаний, желающих принять участие в выставке. Открытие мероприятия намечено на 3 августа. Выбор темы связан с тем, что 2019 год объявлен Годом театра в России. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Флора» проходит с 1951 года и является визитной карточкой Омска. Подготовку курирует мэр города Оксана Фадина.