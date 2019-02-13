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Еще два предприятия присоединились к заботе об экологии Омской области

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В Омской области еще два предприятия взяли на себя повышенные обязательства по снижению негативного воздействия на экологию. Теперь общее число таких компаний достигло 15. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов подписал соглашение с гендиректором ООО «Полиом» Игорем Тихоновым и гендиректором АО ГК «Титан» Яном Кирсановым.

Предприятия будут проводить мероприятия по снижению выбросов и техническому перевооружению, по озеленению и благоустройству территории, а в случае необходимости готовы открыть доступ для контрольно-надзорных органов. Как напоминает ИА «ОМСКРЕГИОН», Омск стал пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований к техническим решениям и методикам проектирования систем мониторинга атмосферного воздуха.

На днях власти Сибая в Башкирии поручили заводу буровых реагентов приостановить деятельность и в течение 10 дней установить фильтры по улавливанию выделяемых при производстве характерных запахов. Местные жители жалуются, что предприятие распространяет запах жареных семечек, источником которого может быть сушка лигносульфоната.

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