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Полузащитник «Ростова» Скопинцев перешел в «Краснодар»

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Фото: РИА Новости/Анна Фиаловская
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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев перешел в ФК «Краснодар».

Как сообщает Sport24 во вторник, 19 февраля, все условия уже согласованы. Сумма сделки составила €4,4 млн плюс бонусы. Контракт с 21-летним спортсменом подписан на 4,5 года.

Скопинцев был футболистом «Ростова» с 2016 года. Тогда клуб оформил с ним соглашение на три года. В 2018-м договор был продлен до 2023 года. В сезоне-2018/19 спортсмен провел в премьер-лиге за «Ростов» 15 матчей и отдал две результативные передачи.

После 17 туров «Ростов» занимает 7-е место в Российской премьер-лиге (24 очка), «Краснодар» (33 очка) расположился на 2-й строке.

29 января сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона.

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