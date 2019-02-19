Центробанк составит список компаний с сомнительной репутацией. В него войдут юрлица, которые когда-либо проводили подозрительные операции.

С помощью этого реестра банки смогут проверять своих потенциальных партнёров.

Список появится после консультации ЦБ с таможенной и налоговой службами. Например, у ФТС похожий каталог существует уже около года.

Доступ к стоп-листу ЦБ банки получат в конце 2019 года.