Песков рассказал об отношении Путина к Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин доверяет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает 18 февраля издание Hurriyet.

«Мы пережили два больших кризиса — сбитый самолет и убийство посла Андрея Карлова. Их последствия могли быть по-настоящему смертельными для отношений двух стран. Слава богу, мы оставили это позади. На мой взгляд, Путин и Эрдоган продемонстрировали политическую волю», — сказал Песков.

В ноябре 2015 года самолет F-16 ВВС Турции сбил бомбардировщик Су-24М ВКС России, в результате чего один летчик погиб. По версии Анкары, самолет нарушил воздушное пространство Турции. Москва официально заявила, что он был сбит в воздушном пространстве Сирии.

В декабре 2016 года в Центре современного искусства Анкары был застрелен посол России Андрей Карлов. Убийцей оказался 22-летний радикал Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший в турецкой полиции. Службам правопорядка Турции удалось ликвидировать его на месте преступления.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут очередные переговоры в Москве в апреле 2019 года. О планах турецкого президента «Известиям» рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.