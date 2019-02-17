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Москва ожидает визита Эрдогана в апреле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут очередные переговоры в Москве в апреле. О планах турецкого президента совершить новый визит в РФ «Известиям» рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы государств примут участие в заседании совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) двух стран, а также откроют перекрестный Год культуры и туризма России и Турции. Это будет уже третья встреча президентов в этом году.

Визит Эрдогана в Москву состоится в первой половине апреля. Как ранее сообщал заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун, 8 апреля глав двух стран ожидают на церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма в Большом театре. Ушаков подтвердил, что программа переговоров предполагает и культурную составляющую.

Помощник президента России по международным делам уточнил, что Путин и Эрдоган проведут заседание совета сотрудничества высшего уровня. В таком формате главы России и Турции собираются с 2010 года. На совете обсуждаются вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, культурные связи и международная ситуация. Обычно после проведения ССВУ следуют громкие заявления и подписание важных документов. Так, именно после одного из них было объявлено о планах по реализации проекта газопровода, который получил название «Турецкий поток». Также в рамках совета сотрудничества состоялась и церемония начала строительства атомной электростанции «Аккую», за которой главы государств наблюдали в Анкаре в режиме видеотрансляции.

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