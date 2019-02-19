Собственники, проводящие энергоэффективный капремонт, теперь могут получить компенсацию. На днях было подписано постановление правительства № 114. Крайне важное постановление для тех, кто хочет сэкономить на коммуналке.

Что больше всего раздражает граждан в ЖКХ? Конечно же, платежи. И даже не платежи как таковые, а их постоянный рост, запутанность расчетов, невозможность разобраться, за что ты платишь и почему цена растет, а качество — нет. Если судить по обращениям, поступающим в приемные центров общественного контроля в сфере ЖКХ по всей стране, пятая часть касается именно вопросов оплаты за ЖКУ.

Люди жалуются, государство на это обязано реагировать. Главный инструмент — ограничение роста платежей. Действительно ли рост цен в ЖКХ — это неизбежное природное явление, сравнимое, скажем, с приходом зимы? Рискну предположить, что это не совсем так. В разных регионах страны есть примеры, когда плату за ЖКУ удалось существенно снизить. И, в первую очередь, это связано с проведением энергосберегающих мероприятий.

Плата за тепло составляет значительную часть наших затрат на коммунальные услуги. С одной стороны логично: мы — северная страна с долгой зимой. С другой стороны, далеко не всё тепло, которое поставляют теплоснабжающие организации, нам необходимо. По данным экспертов, 10–15% тепла — это так называемые перетопы. При этом главный и единственный способ борьбы с этим злом — открытые настежь форточки.

Современные технологии позволяют обеспечить подачу в дом только того тепла, которое нам действительно необходимо. Еще один ресурс экономии — энергоэффективные лампы в подъездах и датчики движения. Опять же установка пластиковых окон и утепление входных групп, а если есть силы и средства, то можно заняться и утеплением фасадов. Опыт показывает — за счет таких мероприятий можно сэкономить до 30% платежа на коммунальные ресурсы.

Однако собственники не торопятся воспользоваться такими возможностями. Стимулировать их можно, если включить механизмы господдержки. Именно их и формулирует постановление правительства № 114, принятое 11 февраля 2019 года. Средства будут предоставляться на компенсацию энергоэффективного капитального ремонта для многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, они не старше 60 и не моложе пяти лет, оснащены общедомовыми приборами учета потребления тепловой и электрической энергии.

И, самое главное, на поддержку могут рассчитывать исключительно те собственники, которые выбрали для накопления средств для капремонта специальный счет. Его владельцем может быть и ТСЖ, и управляющая компания, и региональный Фонд капитального ремонта.

Если вы провели капитальный ремонт с элементами энергоэффективности после 1 февраля 2017 года или планируете делать его в ближайшее время, готовьте заявку в фонд. Две основные формы поддержки — возмещение процентов по кредиту или возмещение части расходов на проведение энергоэффективных мероприятий.

Доля таких расходов может достигать 80%, однако не должна превышать 5 млн рублей. Для получения поддержки придется доказывать факт наличия экономии тепловой энергии, потребляемой на отопление и горячее водоснабжение, а также электроэнергии. Подтвердить экономию можно при помощи приборов учета до проведения ремонта и после.

К сожалению, постановление № 114 не позволяет владельцам спецсчетов обращаться за поддержкой напрямую. Заявку на предоставление финансовой поддержки в Фонд ЖКХ подает высшее должностное лицо субъекта, на территории которого планируется проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В каждом регионе будет сформирован свой порядок подачи заявок и, вероятнее всего, заявителю придется сначала отправлять запрос в орган местного самоуправления, а уже оттуда он попадет в региональное правительство.

Всё это, безусловно, усложняет и удлиняет время получения денег. Однако фонд планирует работать с гражданами напрямую. На сайте организации размещено видеопособие и форма для расчета эффективности проведения энергосберегающих мероприятий в конкретном доме. При НП «ЖКХ Контроль» работает центр повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Его сотрудники на безвозмездной основе помогут всем желающим определиться с тем, какие мероприятия и технологии дадут наибольший эффект.

Совместная работа фонда, общественников, экспертов и граждан позволит более эффективно бороться с бюрократическими проволочками и неразумным расходованием ресурсов.

Автор — исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль»

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