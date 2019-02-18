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Зампредседателя Сибирского отделения РАН арестовали

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Суд во Владивостоке взял под стражу до 8 апреля заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.

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Как сообщает ТАСС, он отвечал за управление имуществом и был задержан в Новосибирске, после чего конвоирован на Дальний Восток.

Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), передает «Федеральное агентство новостей».

Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. Он много лет работал в структурах РАО «ЕЭС России», а также занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Также он исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области и был первым вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

30 января во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности. Позднее сенатор был арестован и помещен в СИЗО.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

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