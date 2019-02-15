Зампредседателя СО РАН Благодыря доставили в СИЗО Владивостока

Сотрудники ФСБ доставили замглавы Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря из Новосибирска во Владивосток. Он помещен в СИЗО.

Делом Благодыря занимается приморское УФСБ. В течение 48 часов ему должны избрать меру пресечения. Обвинение намерено ходатайствовать о заключении его под стражу, сообщает ИА PrimaMedia.

О задержании Благодыря сообщалось накануне. В рамках какого дела это произошло, не уточнялось. Благодырь отвечал за управление имуществом. Он также является экс-замминистра по развитию Дальнего Востока.