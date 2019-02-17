Власти назвали причину обрушения перекрытий в ИТМО

Обрушение перекрытий в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге произошло из-за неправильного складирования строительных материалов и перегруженности конструкций. Об этом заявил возглавляющий оперативный штаб на месте ЧП вице-губернатор города Владимир Кириллов.

«Нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций. Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие», — цитирует Кириллова «РИА Новости».

Глава оперативного штаба добавил, что сотрудники МЧС установили более 60 подпорных стенок для укрепления конструкции здания.

Отмечается, что спасатели начали демонтировать слабозакрепленные конструкции, а пожарные выносят важное оборудование из зоны обрушения.

16 февраля в пятиэтажном здании университета обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Аналогичную версию допустил врио губернатора города Александр Беглов. Возбуждено уголовное дело.

Погибших и пострадавших нет. Всего из здания вывели 86 человек. Абитуриентка университета рассказала, что преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время обрушения.