Беглов озвучил единственную версию обрушения университета в Петербурге

Причина частичного обрушения кровли корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) связана с ремонтными работами, проводившимися в здании. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Одна версия может быть — это связанная с реконструкцией здания, других версий, каких-то экстремальных нет», — цитирует Беглова «РИА Новости».

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

Из учебного заведения вывели более 80 человек. На место ЧП прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, на данный момент людей под завалами не обнаружено.