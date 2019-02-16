Глава МЧС приехал к обрушившемуся вузу в Петербурге

Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл на место частичного обрушения кровли в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «РИА Новости», территория у обрушившегося корпуса оцеплена, перекрыта близлежащая улица.

ЧП произошло вечером в субботу в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), 16 февраля, во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как заявили в МЧС России, погибших нет. Из учебного заведения вывели более 80 человек.