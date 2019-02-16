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Находившуюся с иностранцами преподавателя ИТМО вывели из здания последней

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Фото: ТАСС/Владислав Борисов
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Старший преподаватель математики НИУ ИТМО Наталья Серебрянская, которая вместе со студентами ожидала спасателей после обрушения кровли, покинула здание одной из последних.

Как сообщает «Пятый канал», женщина оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами, пока не пришла помощь спасателей. Она была эвакуирована в последнюю очередь, до машины скорой помощи Серебрянскую сопровождал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«У нее никаких повреждений нет, и она до конца оставалась героически со своими студентами», — подчеркнул глава Петербурга.

ЧП произошло вечером в субботу в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), 16 февраля, во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как заявили в МЧС России, погибших нет. К настоящему моменту из учебного заведения вывели 81 человека

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