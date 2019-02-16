Иностранцы находились в питерском университете в момент обрушения

В обрушившемся корпусе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге занимались иностранные студенты, заявил врио губернатора Александр Беглов.

«Я хочу сказать, что произведены все необходимые работы. Эвакуирован 21 студент, старший преподаватель оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами и эвакуирована в последнюю очередь», — сказал градоначальник, его слова приводит ТАСС.

Сейчас в здании университета ИТМО создан оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, отмечает «78».

На месте ЧП находится Беглов и начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как заявили в МЧС России, погибших нет. К настоящему моменту из учебного заведения вывели 81 человека. Внутри оставались еще четверо — трое студентов и один преподаватель, которая вышла последней. Беглов лично помог ей выбраться из здания.