Ректор питерского вуза рассказал о работах в здании до обрушения

В здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), в котором обрушились перекрытия, проводился косметический ремонт на втором, четвертом и пятом этажах. Однако в ходе работ мастера не трогали перекрытия, рассказал телеканалу «78» ректор вуза Владимир Васильев.

Он добавил, что причины происшествия станут известны лишь после проведения расследования. В настоящее время руководитель университета находится на месте трагедии.

Также на место инцидента вылетели глава МЧС России Евгений Зиничев и представитель Минобрнауки России Екатерина Бабелюк.

Обрушение произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Рухнули плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

Как указывают спасатели, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту эвакуированы свыше 80 человек — студенты первых и вторых курсов. Врио главы города Александр Беглов лично вывел из здания преподавательницу, остававшуюся там, пока не вышли все ее студенты.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.