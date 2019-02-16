Беглов вывел преподавателя обрушившегося вуза в Петербурге

Врио главы Петербурга Александр Беглов лично вывел из здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), в котором обрушились перекрытия, преподавательницу. В момент ЧП она находилась на верхнем этаже здания, передает «РИА Новости».

Обрушение произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Рухнули плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

Как указывают спасатели, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту эвакуированы более 80 человек — студенты первых и вторых курсов.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.