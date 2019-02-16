В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при ЧП в здании вуза в Петербурге

В Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге не подтвердили данные о погибших и пострадавших при обрушении перекрытий в здании вуза.

Как отметила 16 февраля пресс-служба высшего учебного заведения, жертв нет. «Информация средств массовой информации не подтверждается», — рассказали «Интерфаксу».

При этом в МЧС уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших также нет, передает ТАСС.

Сотрудники вуза плотно сотрудничают со всеми службами, на месте ЧП работает администрация университета.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультативного занятия. По данным МЧС, обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании университета на площади 150 кв. м. Момент обрушения перекрытий зафиксировала камера видеонаблюдения.

К настоящему моменту из учебного заведения вывели 81 человека. Эвакуируют еще троих студентов и одного преподавателя. Все они живы и здоровы, рассказали «Известиям» в МЧС России. Следственные органы возбудили уголовное дело.