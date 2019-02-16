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Глава МЧС вылетел на место обрушения в вузе в Петербурге

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Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС
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Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба, созданного после обрушения перекрытий в университете низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).

Как уточнили в пресс-службе министерства агентству «РИА Новости», министр примет участие в работе штаба совместно с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Ранее в этот же день сообщалось, что штаб возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. 

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В результате происшествия никто не пострадал. Всех, кто оказался заблокирован в вузе, эвакуировали спасатели. Беглов лично вывел из здания преподавательницу, остававшуюся там, пока не вышли все ее студенты.

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