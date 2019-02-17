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Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий

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Фото: news.ifmo.ru
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Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.

«Она вызвала сразу МЧС, собрала нас, и мы шли группой, чтобы не растеряться <…> Я была в панике, она меня успокоила», — рассказала студентка Пятому каналу.

Также девушка рассказала, что Кальниченко быстро и организовано вывела группу из здания, несмотря на практически нулевую видимость. «Мы дышали через шапки, куртки, потому что дышать было невозможно. Мы шли по памяти, потому что видимость была очень плохой, все было как в тумане очень-очень густом. Мы не видели на расстоянии вытянутой руки и по звукам не слышали никого», — добавила она.

Покинув здание, Кальниченко пересчитала учащихся, чтобы убедиться, что все студенты вышли из ИТМО. После инцидента преподаватели обзвонили всех студентов, чтобы узнать об их состоянии.

В субботу, 16 февраля, в пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж.

В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Погибших и пострадавших нет. Всего из здания вывели 86 человек.

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