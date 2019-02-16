Шнуров написал стих о конфликте Бера и Друзя

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с обвинениями в подкупе между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», конфликт между ними начался после публичного заявления Бера, который обвинил знатока в попытке подкупа. По его словам, Друзь планировал принять участие в съемках программы «Кто хочет стать миллионером?» и попросил заранее дать ему ответы на вопросы в обмен на часть от суммы выигрыша.

Тем не менее магистр утверждает, что ситуация была диаметрально противоположной. По его словам, редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками, уточняет «Газета.ру».

«Есть компьютер айбиэм // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак // Бер и потопил Друзя», — написал музыкант на своей странице в Instagram.

В стихотворении Шнуров также назвал поступок Бера «подставой» и подчеркнул, что главред «и сам пошел ко дну». Кроме того, певец отметил, что можно знать ответы на вопросы в программе «Кто хочет стать миллионером?», но при этом оставаться плохим человеком.

В пятницу, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепередачах ЧГК и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них. Бер заявил, что продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

На следующий день Друзь впервые прокомментировал обвинения. Он признался, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти.