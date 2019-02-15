Вассерман предложил проверить Друзя и Бера на детекторе лжи

Популярный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман посоветовал пригласить знатока игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Александра Друзя и редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера в эфир шоу, на котором гости решают свой спор при помощи детектора лжи, сообщает 15 февраля телеканал RT.

«Можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло», — сказал Вассерман.

Он добавил, что после разразившегося скандала о жульничестве, производители программ были вынуждены отстранить Друзя и Бера от эфиров.

Ранее Александра Друзя и Илью Бера отстранили от участия в телепередачах «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок. Данное решение приняли производители программ, сообщил Первый канал.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей. Передача вышла в эфир 22 декабря.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра детским лепетом.