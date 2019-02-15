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Бер и менеджер Друзя сочли справедливым решение Первого канала

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер назвал справедливым решение Первого канала об отстранении его и Александра Друзя от участия в передачах. Менеджер знатока передачи «Что? Где? Когда?» Александра Григоренко также согласна с этим. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает «Интерфакс».

Бер считает, что с точки зрения внутренней организации программы было сделано правильное решение, так как он действительно виноват перед коллегами, оказавшимися заложниками ситуации. Что касается интерпретации произошедшего, то главный редактор настаивает на своей правоте.

«У меня не версия, у меня правда», — заявил он.

Бер также уточнил, что не является сотрудником ни «Красного квадрата», ни Первого канала. Он — индивидуальный предприниматель, а работа в «Кто хочет стать миллионером?» была одним из его проектов.

Менеджер Друзя назвала решение телеканала справедливым, но очень огорчительным для всех, сообщает телеканал «360».

«Во-первых, для телезрителей, во-вторых, для самого Первого канала. Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что «Что? Где? Когда?» — это его жизнь, это очень важная часть жизни», — заключила Григоренко.

Ранее 15 февраля Первый канал сообщил, что Александра Друзя и Илью Бера на неопределенный срок отстранили от участия в телепередачах «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и «Кто хочет стать миллионером?». Решение приняли производители программ.

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