Пельш отреагировал на отстранение Друзя от участия в телепрограммах из-за скандала

Телеведущий Валдис Пельш считает справедливым решение Первого канала в отношении магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, которого отстранили от участия в съемках телеигры ЧГК из-за скандала о подкупе.

По его мнению, на данный шаг в отношении знатока, а также главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера руководство канала могло пойти только при наличии аргументов.

«Пускай разбираются компетентные стороны. Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу», — приводит слова Пельша «Газета.ру».

В пятницу, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепередачах ЧГК и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвалответ магистра игры ЧГК детским лепетом.