Заяц и долг: безбилетники — головная боль перевозчиков по всему миру

Неприятный инцидент в подмосковной электричке между контроллерами и пассажирами, ставший достоянием общественности из-за опубликованного любительского видео, напомнил о наболевшей проблеме массового безбилетного проезда в регионе. Бороться с зайцами дело неблагодарное, показывает международный опыт. «Известия» узнали, как решают проблему с неплательщиками в общественном транспорте за рубежом.

В начале февраля в соцсетях появилось видео, на кадрах которого после конфликта с одним из безбилетников пассажиры избивают контроллера ЦППК. Ревизоров обвинили в грубом обращении с мужчиной, который был без билета, но не хотел покидать вагон. Общественность встала на сторону… зайца и обвинила контролеров в рукоприкладстве. Сотрудники компании были избиты.

Контроль Безбилетный проезд систематически становится причиной не только многомиллионных убытков для железнодорожников, но и человеческих трагедий Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сейчас историей заинтересовалась и полиция, также внутреннюю проверку проводит ЦППК. Однако и без расследования очевидно, что огромное число жителей Подмосковья, работающих в столице, ежедневно пренебрегают полной оплатой услуг транспортной компании. Причем безбилетный проезд систематически становится причиной не только многомиллионных убытков для железнодорожников, но и человеческих трагедий. Люди гибнут, пытаясь влезть на перрон в обход турникетов со стороны путей, перелезая через забор и убегая от контролеров. Не говоря уже о зацеперах, которые подвергают свою жизнь опасности, катаясь либо на крыше, либо между вагонами поездов.

Слабым, но все-таки утешением для отечественных транспортников может служить то, что за рубежом эту проблему тоже пока никто кардинально решить не смог.

Континентальная блокада

Борьба с зайцами во Франции напоминает масштабные учения или даже войсковую спецоперацию. Так, в октябре прошлого года полиция, сотрудники пограничной службы и полтысячи контролеров перекрыли шесть вокзалов в Париже, чтобы проверить 300 тыс. человек. Каждый подобный рейд выявляет до 40 тыс. безбилетников.

Проблема неоплаты проезда во Франции в целом и в Париже в частности наносит большой урон транспортным компаниям, и больше всего — железнодорожникам.

Контроль Борьба с зайцами во Франции напоминает масштабные учения или даже войсковую спецоперацию Фото: Getty Images/Andia/UIG

«Вы можете часто увидеть, как люди просто перешагивают через турникеты. Причем это делают не только студенты, но и целые семьи, пожилые люди. Это очень характерная черта французской культуры: настоящая вера в важность общественных институтов, но при этом люди не хотят за это платить», — так в 2015 году говорил о большой проблеме компании SNFC ее президент Гийом Пепи «Ведомостям». Предприятие недополучает до €300 млн ежегодно из-за беспечности пассажиров.

За этими словами последовали жесткие меры на законодательном уровне. В марте 2015 года вступили в силу новые правила, согласно которым безбилетник после пятой неоплаты проезда отправлялся на полгода в тюрьму и на него накладывался штраф в €7500. Заключение также стало мерой наказания за попытку скрыться от контролера, а также в случае указания контролеру неверных анкетных данных или адреса при составлении квитанции на оплату штрафа.

Платите, пан

В Польше безбилетники сталкиваются с довольно жесткими социальными последствиями в случае уклонения от оплаты проезда. Дело в том, что штраф для зайца там в 78 раз превышает стоимость 20-минутного одноразового билетика (3,4 злотых — около 60 рублей) и составляет на наши деньги чуть больше 4,6 тыс. рублей. Система контроля за погашением задолженности устроена так, что если ты не оплатил сумму в течение семи суток, начисляются проценты.

Контроль В Польше безбилетники сталкиваются с довольно жесткими социальными последствиями в случае уклонения от оплаты проезда Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques/Sopa Images

Безбилетник здорово портит себе кредитную историю: он попадает в специальный реестр должников, фискалы извещают о проблеме работодателя нарушителя. Это может стать проблемой, например, для туриста — факт неоплаты проезда всплывает везде и всегда благодаря исправной работе информационных баз данных.

Местные жители довольно аккуратны в оплате проезда, потому что эти суммы — ощутимая часть их бюджета. Однако относительно других европейских стран в Польше, также как в Румынии, Чехии относительно скромные суммы штрафов.

Солидный, как скандинавский штраф

Богатые европейские державы придерживаются традиционных мер воздействия на необязательных пассажиров — наказывают рублем. А точнее евро. Рекордсмен в этом деле — шведский Стокгольм. Зайцу придется выложить €158. Ему в затылок дышит Лиссабон, где наказание за аналогичное правонарушение составляет €145. Однако в Риме есть шанс налететь на штраф в €200 — все зависит от протяженности маршрута (размер санкций привязан к цене конкретного разового билета на рейс).

Отношение к контролерам тоже везде разное. В одних странах они наравне с полицией, да и пользуются уважением, в других к ним относятся неоднозначно. В той же Польше некоторые источники сообщают, что контролеров в стране недолюбливают, как у нас гаишников. Все оттого, что ревизор имеет официальный бонус с каждого штрафа — около 30%.

Контроль Рекордсмен в штрафах — шведский Стокгольм: зайцу придется выложить €158 Фото: Global Look Press/picture alliance/Alexander Farnsworth

И другие европейские билетеры не идеальны, если верить отзывам туристов.

Вниманию всем туристам, пользующимся услугами общественного транспорта в Вене.

«Заходя в трамвай/автобус, имейте при себе обязательно билет. Не рассчитывайте купить его в автомате внутри. Если в трамвае вдруг уже окажется кондуктор, он, увидев вас у автомата, закроет руками приемник монет и не даст его купить. Затем попросит выйти из трамвая, а потом скажет, что вы должны оплатить штраф за безбилетный проезд. Затем будет требовать отдать ваши документы и угрожать вызвать полицию <…>. Полиции он что-то расскажет на немецком и вам повезет, если вы поймете, что. Полиция вам ничем не поможет, а предложит оплатить штраф или отправиться в участок для дальнейших выяснений. И ни тем, ни тем нет дела до ваших объяснений, что вы только что зашли в трамвай и сразу пошли покупать билет, поскольку на остановке не было автомата, а кондукторы нагло занимаются мошенничеством. Будьте осторожней. В самой компании на жалобы не реагируют и полностью покрывают действия кондукторов», — рассказывает о своем неудачном опыте жительница Молдавии в одной из соцсетей.

Сбить и оскопить

Индия на протяжении нескольких десятилетий боролась с проблемой перенаселения страны. В 1976 году эта кампания достигла своего апогея — чтобы сдерживать рождаемость, власти и муниципальные органы на местах начали внедрять стерилизацию. Эту радикальную меру навязывали малообеспеченным слоям населения. В некоторых штатах страны стерилизацию предлагали в качестве альтернативы существенному штрафу за безбилетный проезд. Но такие меры быстро свернули.

В 2009 году Daily Telegraph писал, что компания «Северная железная дорога» (обслуживает столицу Индии и ее пригород) наняла 36 профессиональных боксеров и борцов для борьбы с безбилетниками.

Контроль В некоторых штатах Индии стерилизацию предлагали в качестве альтернативы существенному штрафу за безбилетный проезд Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/x99

Еще дальше в борьбе за транспортные сборы пошли в Индонезии. Местные зайцы, также как и в Индии, путешествуют не только в салоне поездов и электричек, но и на крышах. Государственная железная дорога в разные годы применяла очень жестокие меры по защите своих интересов, не вписывающиеся в нормы международного гуманитарного права.

В 2012 году весь свет облетели фотографии нового приспособления для борьбы с руферами-безбилетниками — железнодорожники установили на путях несколько арок с подвешенными на цепях гирями (5 кг каждая). Эти набалдашники конструктивно приспособлены для того, чтобы сбивать людей с крыши. Ранее в той же стране безбилетников обливали краской и даже травили собаками. Однако результата эти меры не принесли, равно как и призывы духовных лидеров соблюдать правила пользования транспортом.

«Оконный» опыт

Безбилетники оказались в центре внимания во время практического внедрения «теории разбитых окон» для снижения уровня преступности в Нью-Йорке. Зайцы были первыми, кого приструнили полицейские. В то время около 170 тыс. пассажиров (подростки, взрослые, старики) игнорировали оплату проезда. Возле турникетов поставили переодетых в штатское полисменов, которые выхватывали нарушителей, надевали на них наручники и выстраивали на платформе. Затем их доставляли в отделения, ставили на учет, брали отпечатки пальцев.

Тогда повсеместная борьба с преступностью помогла Нью-Йорку за 10 лет стать одним из самых безопасных мегаполисов США.