Сморозили льготу

На рассмотрение правительства в пятницу, 2 марта, был передан законопроект, запрещающий высаживать безбилетников на мороз вне зависимости от возраста. Документ уже прошел согласование в Минтрансе. Этому предшествовал ряд скандальных инцидентов, связанных с высадкой детей без билетов. К чему могут привести поблажки для взрослых «зайцев» и почему ответственность за безбилетного ребенка ложится на плечи кондуктора, а не родителей — разбирался портал iz.ru.

Высадили на обочину

Недавний случай, произошедший в Сызрани в начале февраля, вновь напомнил о проблеме, существующей уже не первый год. Водитель высадил 11-летнюю девочку, не доехав до места назначения, из-за поломки двери автобуса. Школьница с тяжелым рюкзаком вышла на обочину дороги в незнакомом районе на дороге с интенсивным движением. После того как мама девочки забила тревогу в соцсетях, водителя уволили. Уже потом он рассказал, что предложил пассажирам дождаться в салоне следующего автобуса, но все решили выйти.

Всего за несколько дней до этого похожая история случилась в Челябинске, где кондуктор высадил безбилетного мальчика из трамвая. Ученик четвертого класса возвращался домой от бабушки и забыл у нее свой проездной. Денег на покупку билета у него также с собой не было. Оказавшись на улице, мальчик пожаловался матери по телефону, и она приехала за ним, а затем написала гневливый пост в соцсетях.

В транспортной компании провели проверку, но нарушений не нашли: в тот день на улице было минус 15–17 градусов. По утверждению главы транспортной компании Александра Павлюченко, такая температура не является критической. Кондуктора, выгнавшего мальчика из автобуса, так и не нашли. По сложившейся практике, вероятнее всего, ему бы грозило увольнение. Несмотря на то что в должностных инструкциях не указано, в какую температуру нельзя высаживать пассажиров, найти козла отпущения в данной ситуации не составляет труда. При этом у беспечных родителей никто не спрашивает, почему ребенка отпустили из дома одного в мороз без копейки в кармане.

Случаи, подобные этому, регулярно появляются в новостных сводках с наступлением холодов. Проблемой занялась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обратилась к главе Минтранса с просьбой разработать соответствующий законопроект. По ее мнению, ответственность за высадку детей нужно возложить на контролеров.

«Ситуация вопиющая, мы неоднократно выступали по этому поводу (подобные случаи происходят и в Москве). Контролеры должны понимать, что, высаживая ребенка на улицу, они подвергают его жизнь и здоровье большой опасности, поэтому должны нести за свои действия ответственность», — отмечала Кузнецова.

В некоторых регионах уже законодательно запрещено высаживать детей и пожилых людей в холодное время года. Например, в Ленинградской области, если у ребенка нет денег на проезд, водитель обязан довезти его до конечной остановки и там дождаться вместе с ним родителей. Кроме того, о детях-безбилетниках водители должны докладывать в управление Ленобласти по транспорту.

В Московской области детей запретили высаживать вне зависимости от температуры на улице. Распоряжение дал лично глава «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям», — сказал руководитель подмосковного перевозчика.

Лазейка для ушлых

Безусловно, высадка ребенка на улицу в трескучий мороз является наказанием, несоразмерным отсутствию билета. Но одно дело войти в положение несовершеннолетнего, а другое — дать лазейку взрослым «зайцам», сознательно не желающим платить за проезд.

Кондуктор из Тюменской области на условиях анонимности рассказала iz.ru, что в ее городе есть приказ, согласно которому нужно звонить родителям детей, едущих без билета. Если же ребенок отказывается называть номер, кондукторы обязаны позвонить в полицию или социальную службу.

«Город у нас маленький, и кондукторы заметили, что некоторые дети уж очень часто деньги теряют. Пользуются тем, что мы не можем их высадить из автобуса», — пояснила она.

Взрослых безбилетников в морозную погоду высаживают редко, но бывает, что на этом настаивают другие пассажиры. Например, в случаях если человек пьян и ведет себя агрессивно.

«Если пассажир едет спокойно, приходится везти задаром. Дебоширов, бывало, сотрудникам полиции сдавали. Человек обязан оплатить проезд по правилам. Правила есть правила, а человеческие качества, такие как сострадание и взаимопонимание, — это немного из другой области. Один спокойно может выгнать из автобуса пожилого человека, а у другого потом кошки будут на душе скрестись, что так поступил. Про нас часто говорят, что кондукторы такие плохие, им лишь бы денег содрать. Но при этом мало кто понимает, что за каждого «зайца» нас наказывают рублем. Это бьет по зарплате. Вроде бы сделал доброе дело, а себе только хуже. Я иногда доплачиваю за безбилетников из своего кармана, но некоторые даже спасибо не говорят. Хотя и есть такие люди, которые потом возвращают деньги», — рассказывает кондуктор.

По нынешним правилам, если взрослый пассажир отказывается заплатить за билет, его «удаляют из транспортного средства». Новый законопроект предлагает дополнить эту формулировку оговоркой: высадка станет невозможной в ситуациях, которые «поставят безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Конкретная отметка на столбике термометра, при которой высаживать из транспорта будет запрещено, не указана, что создает почву для разночтений.

Кондуктор спустил на тормозах

Предложение Минтранса, несмотря на всю его благовидность, могло бы создать прецеденты, когда люди намеренно перестанут покупать билеты, ссылаясь на букву закона. Но и на этот случай в документе предусмотрено нововведение: если пассажир отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке. Всё же чаще всего безбилетники остаются безнаказанными именно потому, что отказываются предъявить документы и без вызова полиции дело не сдвинется с мертвой точки.

С другой стороны, получается, что при определенных температурах работа кондуктора становится бессмысленной. Платить штраф «зайцы» откажутся, а попросить их покинуть транспортное средство будет невозможно. Помимо ответственности для кондукторов нелишним было бы разработать более четкий регламент их работы в конкретных ситуациях.

Льгота_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В России к безбилетникам относятся с большим пониманием, чем в странах Северной Европы. Несмотря на то что там бывают не менее суровые морозы, не может быть и речи о том, чтобы контролер вошел в положение человека, «забывшего оплатить» проезд. Для наших проверяющих скандалы и препирание с пассажирами без билета — рутинная часть работы. Одни и те же оправдания, ругань, избиения — со всем этим регулярно сталкиваются люди, в чьи обязанности входит по-доброму уговорить человека оплатить проезд. В электричках значительная часть пассажиров до сих пор перебегает из вагона в вагон, чуть только завидя в дверях людей в форме. Сообщения о нападениях на контролеров — не редкое явление, но широкого общественного резонанса такие истории, как правило, не вызывают.

В ноябре прошлого года несколько безбилетников устроили драку с контролерами на улице Эйзенштейна в Москве. Проверяющие попытались вытолкнуть агрессивных мужчин из трамвая, но молодые люди вытащили кондуктора за собой и начали бить. Ему на помощь из трамвая вышли еще четыре контролера. Им удалось разнять дерущихся.

В регионах контролеры редко заходят в один трамвай впятером, поэтому бороться с нарушителями водитель автобуса часто вынужден своими силами. Прошлой весной в Архангельске сотрудник автопарка получил два ножевых из-за того, что пьяный мужчина не захотел оплачивать проезд.