Безбилетников запретят высаживать на мороз

На мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Соответствующий законопроект внес в правительство Минтранс, рассказали в ведомстве. «Зайца» нельзя будет выгнать из транспорта, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение. В Минтрансе дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Законопроект с необходимыми поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находится на рассмотрении в правительстве, сообщили «Известиям» в министерстве.

Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета. В случае если «заяц» отказывается заплатить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля», указано в документе. Но сделана оговорка, что выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

— Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета, — пояснили в ведомстве.

Разработанный Минтрансом законопроект предусматривает также альтернативу выдворения безбилетного пассажира из транспорта: если он отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.

Прошлой зимой «Известия» сообщали о многочисленных случаях, когда кондукторы высаживали на мороз детей, у которых не хватало денег на билет. Проблема привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры. Министр тогда разъяснил свою позицию в письме губернатору Свердловской области: высадка детей в условиях низких температур не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Всё это Максим Соколов просил довести до сведения перевозчиков. Он также сообщал, что считает нужным запретить выгонять из транспорта детей-безбилетников. Однако итоговая версия законопроекта распространяется и на взрослых.

К нынешней зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас. Только в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда пяти рублей, о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.

В Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят «зайцев», несмотря на опасность для жизни.

Председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб обратил внимание, что формулировка в подготовленном ведомством законопроекте довольно широкая. Потому что все ситуации предусмотреть и перечислить в законе невозможно.

— Самый распространенный случай — это мороз, — пояснил Владислав Гриб «Известиям». — Но не только. Представьте себе — последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где 40 градусов жары и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить.

По словам эксперта, конкретные разъяснения о том, что считать ситуацией угрозы жизни и здоровью, можно будет оформить в виде рекомендаций для работников общественного транспорта.

— После принятия поправок мы попросим общественный совет Минтранса разработать эти рекомендации, — добавил Владислав Гриб.

При оценке ситуации контролерам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребенок, инвалид или пенсионер), на время суток. Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее, считает эксперт.

Безжалостных контролеров можно привлечь по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Она предусматривает до одного года лишения свободы.

Ранее Минтранс предложил законодательно определить размер штрафа для безбилетников. Как писали «Известия», он может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости билета.