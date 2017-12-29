Запрет на перевозку детей в старых автобусах снова перенесли

Минтранс предлагает вновь перенести срок введения запрета на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей. Он был запланирован на 1 января 2018 года. По мнению чиновников, его стоит вводить поэтапно в различных регионах страны и не раньше середины следующего года.

В министерстве «Известиям» рассказали, что внесли в правительство предложение о поэтапном введении запрета на перевозку детей на автобусах старше 10 лет. Ранее планировалось, что он вступит в силу с начала следующего года.

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила «Известиям», что предложения Минтранса о поэтапном введении представлены в аппарат правительства. Теперь им предстоит пройти согласование с заинтересованными ведомствами. По ее словам, отсрочка введения запрета также поддержана в правительстве: мораторий продолжит действовать еще полгода.

Участник совещания в Минтрансе, на котором было принято решение об отсрочке, руководитель рабочей группы по автобусам Российского союза туриндустрии Владимир Рабинков рассказал, что введение запрета не просто решили перенести на другую дату. На этот раз в министерстве намерены разработать пошаговую процедуру введения новации. Для этого 15 декабря в ведомстве прошло совещание, где обсуждались возможные варианты.

По словам Владимира Рабинкова, планируется разделить запрет по регионам и по виду транспорта. Сначала он распространится на микроавтобусы, затем — на большие автобусы. Причем сначала целесообразно введение запрета в Москве и Санкт-Петербурге, а позже уже в других регионах. Конкретные сроки еще не определены, но ориентировочно это могут быть апрель и октябрь 2018 года для столичных микро- и крупных автобусов соответственно и октябрь 2019 года для остальных регионов.

По словам Владимира Рабинкова, отсрочка введения запрета и его проработка проводятся по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что эта мера не имеет отношения к безопасности детей и выгодна лишь автопроизводителям.

— Нет никакого обоснования для запрета автобусов именно старше 10 лет. Никто из ведомств не смог предъявить статистику зависимости количества аварий от возраста автобуса, — утверждает он.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников отметил, что перевозчики от этого запрета никак не пострадают, потому что возят не только детей и могут ориентироваться на другие заказы. А вот сами дети могут почти перестать выезжать на какие-либо экскурсии.

— Вследствие этого постановления (постановление правительства №1177. – «Известия») уже сократились перевозки детей. Количество детских групповых посещений музеев упало, в то время как индивидуальных – выросло. А вступление в силу третьего пункта только усугубит ситуацию, - сказал Юрий Свешников.

По экспертным оценкам (совместное исследование Московского транспортного союза, ОНФ, Минкультуры и Минобрнауки) доля экскурсионных автобусов младше 10 лет для детей по регионам невелика. Например, в Мордовии доля новых экскурсионных автобусов составляет 28%, в Карелии — 12%, в Ярославской области — 23%, в Тверской области и вовсе 9%. В столицах дело обстоит получше — новые автобусы составляют половину экскурсионного автопарка для детей в Москве и 37% в Санкт-Петербурге.

Постановление правительства «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» №1177 призвано сделать групповые поездки детей более безопасными. Его положения ужесточают ряд требований к автобусам и к самим водителям, например, в поездке у детей должны быть сухой паек и бутилированная вода, перевозчик должен обеспечить сопровождение автобуса машинами ГИБДД или уведомить о планируемой поездке, водители должны проходить предрейсовый инструктаж и медосмотр.

Перевозки детей на старых автобусах должны были запретить еще в 2014 году, однако решение переносили четыре раза: на 1 июля 2015-го, на 1 января 2017-го, на 1 июля 2017-го и, наконец, на 1 января 2018 года.