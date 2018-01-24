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Кондуктор в Новокузнецке высадила ребенка на улицу в -35 градусов

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Кондуктор маршрутного такси высадила 11-летнюю девочку на мороз в -35 градусов из-за отсутствия наличных денег в Новокузнецке. Об этом сообщили родители девочки и пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По предварительным данным, в маршрутное такси девочка села на остановке «Районный суд» и предъявила кондуктору транспортную карту. Однако женщина ответила, что такой услуги в автобусе нет, после чего попросила оплатить проезд наличными, сообщает РИА «Оренбуржье».

При себе у ребенка не было денег, поэтому на ближайшей остановке кондуктор высадила девочку на мороз. В результате школьница шла оставшийся путь пешком. Как отмечает НСН, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Теперь перевозчику грозит проверка.

Родители девочки смогли вычислить маршрутное такси и его владельца. После разговора с ними хозяин маршрутки пообещал, что кондуктор будет уволена.

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