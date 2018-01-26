Кондуктор в Кургане выгнал пассажиров на мороз из-за отсутствия сдачи

Жители Кургана пожаловались на кондуктора, которая высадила на 33-градусный мороз нескольких пассажиров, среди которых были женщина с ребенком. Пост опубликован в группе «Курган LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

«А по какой причине? А все потому, что у них были сторублевые купюры. Ей нечем было сдать и распылялась на весь автобус, что пассажиры обязаны платить мелочью (подчеркиваю слово «обязаны»). На мой вопрос «где это написано и в какой статье?» адекватного ответа не последовало. Лишь обвинения, ведь мы нехорошие люди, раз без мелочи ходим», — пишет пострадавший.

Имя кондуктора он не заметил, но уточнил, что автобус принадлежит компании «Транс-сервис».

Курганец также посетовал, что персоналу общественного транспорта очень трудно угодить: «Мелочью оплачиваешь — плохо, бумажками — плохо. Бесплатно ездить — плохо», — добавил автор поста.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Подмосковья распорядились не высаживать на мороз детей, у которых нет возможности оплатить проезд.