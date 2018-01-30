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Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Министерство транспорта предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Как сообщили «Известиям» в ведомстве, необходимые поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В поправке к ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…» говорится, что выгнать зайца можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Также отмечается, что если безбилетный пассажир отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.

Кроме того, в Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые всё-таки высадят безбилетного пассажира. 

Подробнее — в материале «Известий»:

Безбилетников запретят высаживать на мороз

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