Минтранс с марта срежет чартеры непунктуальным перевозчикам

Минтранс обещает ограничить выполнение чартерных рейсов авиаперевозчиками, допускающими длительные задержки вылетов.

Такие условия содержатся в новом регламенте выполнения полетов, который подготовлен в министерстве.

«Документ находится на согласовании в Минэкономразвития, ожидаем вступления его в силу в конце февраля», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как писал iz.ru, с 29 октября 2017 года действует запрет на международные полеты авиакомпаниям, допускающим массовые задержки чартерных рейсов.