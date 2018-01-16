Прямой эфир

Минтранс с марта срежет чартеры непунктуальным перевозчикам

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс обещает ограничить выполнение чартерных рейсов авиаперевозчиками, допускающими длительные задержки вылетов.

Такие условия содержатся в новом регламенте выполнения полетов, который подготовлен в министерстве.

«Документ находится на согласовании в Минэкономразвития, ожидаем вступления его в силу в конце февраля», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как писал iz.ru, с 29 октября 2017 года действует запрет на международные полеты авиакомпаниям, допускающим массовые задержки чартерных рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство РФ рассмотрит возможность субсидирования внутренних авиаперелетов
Минтранс заверил в надежности чартерных полетов на Новый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017