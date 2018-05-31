Отговорки безбилетников украсили трамваи Праги

Отговорки безбилетников, задержанных контролерами, украсили два трамвая Праги, сообщил организатор акции, представитель фирмы Ropid Мартин Шубрт.

«Наша акция, согласованная с магистратом города, должна напомнить жителям Праги и ее гостям о том, что плата за пользование общественным транспортом … используется на нужды города», — цитирует его «РИА Новости».

A black tram with “common excuses” for not buying tickets written on it is now riding around Prague. “Black passenger” is the Czech term for free rider. https://t.co/77brqWVaQL — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) May 30, 2018

Надписи, оформленные как облачка прямой речи, гласят: «Мой билет съела моя собака», «Я не еду на трамвае, лишь прохожу через него», «Еду в трактир, если заплачу за билет, то мне не хватит на пиво», «Мне не до билета, сегодня умерла моя морская свинка».

Цена одного билета составляет в Праге 30 крон (около $1,4), общий доход от пассажиров достигает около $190 млн в год.

26 марта «Известия» сообщили, что в России контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров. Минтранс уже направил соответствующие предложения в правительство.