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Отговорки безбилетников украсили трамваи Праги

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Фото: youtube.com
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Отговорки безбилетников, задержанных контролерами, украсили два трамвая Праги, сообщил организатор акции, представитель фирмы Ropid Мартин Шубрт.

«Наша акция, согласованная с магистратом города, должна напомнить жителям Праги и ее гостям о том, что плата за пользование общественным транспортом … используется на нужды города», — цитирует его «РИА Новости».

Надписи, оформленные как облачка прямой речи, гласят: «Мой билет съела моя собака», «Я не еду на трамвае, лишь прохожу через него», «Еду в трактир, если заплачу за билет, то мне не хватит на пиво», «Мне не до билета, сегодня умерла моя морская свинка».

Цена одного билета составляет в Праге 30 крон (около $1,4), общий доход от пассажиров достигает около $190 млн в год.

26 марта «Известия» сообщили, что в России контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров. Минтранс уже направил соответствующие предложения в правительство.

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