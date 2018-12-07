Безбилетник брызнул из перцового баллончика в лицо контролеру в Москве

Пассажир автобуса в Москве, пытавшийся проехать без билета, распылил перцовый газ в лицо контролеру. Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел 7 декабря на Волоколамском шоссе.

Также безбилетник повредил установленный в салоне видеорегистратор. После конфликта с проверяющими пассажир скрылся.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

2 октября сообщалось, что 18 учеников пострадали при распылении газового баллончика в одной из школ Краснодара. Из здания были эвакуированы 800 детей и сотрудников. Позже стало известно, что виновником происшествия стал 15-летний ученик этой же школы. Суд отправил его в специальный центр для несовершеннолетних нарушителей.