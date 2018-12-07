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Безбилетник брызнул из перцового баллончика в лицо контролеру в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пассажир автобуса в Москве, пытавшийся проехать без билета, распылил перцовый газ в лицо контролеру. Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел 7 декабря на Волоколамском шоссе.

Также безбилетник повредил установленный в салоне видеорегистратор. После конфликта с проверяющими пассажир скрылся.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

2 октября сообщалось, что 18 учеников пострадали при распылении газового баллончика в одной из школ Краснодара. Из здания были эвакуированы 800 детей и сотрудников. Позже стало известно, что виновником происшествия стал 15-летний ученик этой же школы. Суд отправил его в специальный центр для несовершеннолетних нарушителей.

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